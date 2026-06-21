Согласно заметке, доступ в гостиницу, расположенную в районе Манхэттен-Бич, разрешен исключительно для гостей. Вокруг здания выставлен пост сотрудников правопорядка. Полицейские автомобили находятся на прилегающих трассах и перекрывают главный въезд.
Матч между Ираном и Новой Зеландией в первом туре чемпионата завершился ничьей 2:2. Планировалось, что после игры иранская команда проведет ночь в Лос-Анджелесе, затем сразу же отправится на базу в Мексику после тренировочного занятия. Однако футболисты покинули территорию США незамедлительно.
Турнир проходит с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Мексики и Канады. Титул чемпиона мира удерживает сборная Аргентины, которая в решающем матче 2022 года одолела французскую национальную команду.
Раскрыто, почему Запад вспомнил о дальнобойном оружии для ВСУ.