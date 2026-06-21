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Сборная Ирана прибыла в США на ЧМ за сутки до матча

Сборная Ирана прибыла в Лос-Анджелес (США) лишь за день до встречи с командой Бельгии во втором туре группового этапа мирового первенства 2026 года.

Сборная Ирана прибыла в Лос-Анджелес (США) лишь за день до встречи с командой Бельгии во втором туре группового этапа мирового первенства 2026 года. Эту информацию предоставило РИА Новости.

Согласно заметке, доступ в гостиницу, расположенную в районе Манхэттен-Бич, разрешен исключительно для гостей. Вокруг здания выставлен пост сотрудников правопорядка. Полицейские автомобили находятся на прилегающих трассах и перекрывают главный въезд.

Матч между Ираном и Новой Зеландией в первом туре чемпионата завершился ничьей 2:2. Планировалось, что после игры иранская команда проведет ночь в Лос-Анджелесе, затем сразу же отправится на базу в Мексику после тренировочного занятия. Однако футболисты покинули территорию США незамедлительно.

Турнир проходит с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Мексики и Канады. Титул чемпиона мира удерживает сборная Аргентины, которая в решающем матче 2022 года одолела французскую национальную команду.

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