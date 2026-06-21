Сборная Ирана прибыла в США на ЧМ за сутки до матча

Матч между Ираном и Новой Зеландией в первом туре чемпионата завершился ничьей 2:2. Планировалось, что после игры иранская команда проведет ночь в Лос-Анджелесе, затем сразу же отправится на базу в Мексику после тренировочного занятия. Однако футболисты покинули территорию США незамедлительно.