Денис Паслер наградил экс-главу Серова Василия Сизикова

Напомним, что бывший мэр Серова Василий Сизиков в сентябре 2025 года был уволен в связи с утратой доверия. Он попытался обжаловать решение в Свердловском облсуде. Однако инстанция отказала. Апелляцию Василий Сизиков подавал и в кассационный суд. Глава региона Денис Паслер поддержал Василия Сизикова.