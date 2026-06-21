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Денис Паслер наградил экс-главу Серова Василия Сизикова

Бывший мэр Серова, уволенный в связи с утратой доверия, получил награду.

Источник: Василий Сизиков во «ВКонтакте»

Губернатор Свердловской области Денис Паслер вручил экс-главе Серова Василию Сизикову благодарственное письмо. Фото опубликовано на странице Василия Сизикова во «ВКонтакте».

Бывшему градоначальнику Серова награду вручили «за большой личный вклад в развитие и укрепление роли партии».

Торжественная церемония проходила в рамках партийной конференции в Екатеринбург — ЭКСО.

Напомним, что бывший мэр Серова Василий Сизиков в сентябре 2025 года был уволен в связи с утратой доверия. Он попытался обжаловать решение в Свердловском облсуде. Однако инстанция отказала. Апелляцию Василий Сизиков подавал и в кассационный суд. Глава региона Денис Паслер поддержал Василия Сизикова.

Но 7 апреля 2025 года было вынесено решение, что Седьмой кассационный суд оставил определение Свердловского облсуда и Серовского райсуда без изменений. Апелляцию Дениса Паслера инстанция не стала рассматривать.