День медицинского работника: невидимые подвиги тех, кто спасал жизнь, когда вокруг рушился мир

Ночь на 9 сентября 1999 года стала для Москвы ночью ужаса. В доме № 19 на улице Гурьянова прогремел взрыв. Два подъезда панельной девятиэтажки были полностью разрушены. По официальным данным, погибло 106 человек, ещё 690 получили ранения или пострадали, в том числе психологически. На месте трагедии работали спасатели, пожарные, кинологи и 60 бригад скорой помощи. И если спасатели разбирали завалы, то медики встречали тех, кого удавалось достать живыми, и тех, кто сам выбрался из руин, но был ранен, контужен, в шоке, в крови, в пыли, не понимая, где его родные.