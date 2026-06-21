Доступное лечение: как развивают медицину в отдаленных районах России

Современное здание ЦРБ построили в поселке Березник по региональной программе развития здравоохранения в 2022 году. Теперь все отделения больницы находятся под одной крышей — раньше врачам и пациентам приходилось по улице перемещаться между несколькими корпусами, часть из которых были деревянными. Клинику оснастили всем необходимым. В том числе в ней впервые появился компьютерный томограф с возможностью внутривенного контрастирования и кардиопакетом. Для операционной приобрели эндоскопическую видеостойку, позволяющую проводить хирургическое вмешательство через небольшие проколы. В 2025 году, уже по нацпроекту, в больницу закупили новый передвижной узи-аппарат.