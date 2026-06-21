Доступное лечение: как развивают медицину в отдаленных районах России

Современное оборудование, удобные кабинеты, прорывные технологии необходимы для лечения людей, но не менее важную роль играют специалисты, посвятившие свою жизнь заботе о других. За последние годы медиков в России стало заметно больше. Это неудивительно: условия работы для них улучшаются, оказывается дополнительная социальная поддержка. С 2025 года этому способствуют инициативы национального проекта.
Врачи, фельдшеры, акушеры, медсестры, акушеры, лаборанты, санитары и сиделки ежегодно отмечают свой профессиональный праздник — День медицинского работника — в третье воскресенье июня. В этом году он выпал на 21-е число. В честь этого рассказываем, как в нашей стране по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» развивается поддержка медицинских кадров.
Докторов становится больше.
Вопреки мировой тенденции число врачей, работающих в России, ежегодно увеличивается. За 2023−2025 годы пациентов начали принимать 20 тыс. новых специалистов. Из них 7 тыс. человек вышли на работу в прошлом году. В свою очередь фельдшеров и медсестер, то есть представителей среднего медицинского персонала, за последние три года стало больше на 7,5 тыс.
«Кадры — ключевое условие качества медицинской помощи, подчеркивает глава Минздрава России Михаил Мурашко. — Сегодня весь мир испытывает дефицит и отмечает снижение количества медицинского персонала. Принятые решения внутри страны позволяют нам на протяжении последних трех лет иметь прирост медицинского персонала».
За три года в медучреждения пришли работать 20 тысяч новых специалистов.
Популярность медицинских колледжей тоже растет. В 2025 году число студентов, поступивших на специальность «Сестринское дело», увеличилось почти на 9%. Всего этот профиль выбрали 84,33 тыс. человек, что сделало его самым популярным среди всех программ среднего профессионального образования (СПО). Еще 37 тыс. человек поступили на «Лечебное дело» — оно вошло в топ-5 специальностей по востребованности у абитуриентов.
В сфере высшего образования схожая картина. В 2025 году в вузы, подведомственные Минздраву, на программы специалитета подали на 20% больше заявлений, чем годом раньше. В среднем конкурс составил 15 человек на место, на первый курс зачислили 50 тысяч абитуриентов. В ординатуру в прошлом году поступили 26 тысяч человек. В этом году для специалитета в медицинских вузах выделено свыше 30 тыс. бюджетных мест, а для ординатуры — почти 20 тыс.
«Высокий уровень профессионализма и образования пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и среди желающих приехать в нашу страну обучаться», — отмечает Михаил Мурашко.
Чтобы дополнительно повысить престижность и популярность медицинских специальностей, государство предлагает молодым медикам разнообразные меры поддержки. Так, например, в 2025 году более 49 тыс. человек смогли улучшить жилищные условия. В 70 регионах медикам предоставляют служебное жилье, в 16 — участки, в 66 — компенсируют аренду. В 29 субъектах предусмотрены специальные льготные условия по ипотеке.
В 70 регионах медикам предоставляют служебное жилье, в 29 — предусмотрены специальные льготные условия по ипотеке.
Врачи для Прикамья.
В Пермском крае за последние шесть лет в больницы и поликлиники устроились более 3 тыс. медработников. Из них свыше трети специалистов привлекли для работы в труднодоступных районах по программам «Земский доктор» и «Медицинские кадры Прикамья».
«Обе программы являются хорошим стимулом для врачей, переезжающих в отдаленные территории Пермского края, — уверена педиатр Елена Паршакова, переехавшая из столицы региона в его самый северный город. — Благодаря выплатам мы смогли закрыть ипотеку в Перми и решить жилищный вопрос здесь, в Красновишерске. И это очень важно для молодых специалистов».
Подготовка новых медицинских кадров, как и по всей стране, в Пермском крае идет все активнее. За шесть лет количество профильных бюджетных мест в учреждениях СПО выросло на 97%. А в университетах студентов-целевиков стало больше в 1,6 раза. Они получают образование бесплатно, а после выпуска должны несколько лет отработать в организации, которая оплатила их обучение.
Как ожидается, до 2030 года общая численность медперсонала в Пермском крае вырастет еще на 2,5 тыс. человек.
Комфортная работа на севере.
В Архангельской области тоже востребованы программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Они действуют в регионе с 2012 года. Сотрудники, переехавшие в сельскую местность или малые города, получают единовременную выплату до двух миллионов рублей. Взамен они обязуются отработать в выбранном районе не менее пяти лет. Важно, что благодаря современному оборудованию условия работы в их клиниках и фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) не хуже, чем в крупных городах региона.
«На мое решение трудоустроиться в медучреждение повлияли несколько факторов. Самые важные — большое количество молодых специалистов, новое здание больницы и, конечно, поддержка нацпроекта», — рассказывает врач-анестезиолог-реаниматолог Виноградовской центральной районной больницы (ЦРБ) Михаил Можаев.
Современное здание ЦРБ построили в поселке Березник по региональной программе развития здравоохранения в 2022 году. Теперь все отделения больницы находятся под одной крышей — раньше врачам и пациентам приходилось по улице перемещаться между несколькими корпусами, часть из которых были деревянными. Клинику оснастили всем необходимым. В том числе в ней впервые появился компьютерный томограф с возможностью внутривенного контрастирования и кардиопакетом. Для операционной приобрели эндоскопическую видеостойку, позволяющую проводить хирургическое вмешательство через небольшие проколы. В 2025 году, уже по нацпроекту, в больницу закупили новый передвижной узи-аппарат.
Всего по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Архангельской области работают уже более 400 медиков. Кто-то переводится из городских больниц, а кто-то меняет профиль после военной службы. Причем не все из этих специалистов — коренные жители, некоторые из них переехали из других регионов.
Новые ФАПы для пациентов и докторов.
В Астраханской области развитию сельской медицины тоже уделяют большое внимание. В одном только Камызякском районе в 2025 году открылись пять новых модульных ФАПов. Они появились в селах Гандурино, Жан-Аул, Затон, Комаровка и Трёхизбинка. Благодаря этому медицинские услуги стали гораздо доступнее для более 11 тысяч человек.
«Раньше, чтобы измерить давление или получить рецепт, бабушкам приходилось ехать за 30 километров. Сегодня помощь рядом. И самое ценное — люди поверили, что о них заботятся. Спасибо национальному проекту за то, что сельская медицина развивается», — благодарит главный врач Камызякской районной больницы Богдан Акимов.
С момента открытия в новые ФАПы обратились около 4 тысяч человек, а с января 2026-го диспансеризацию прошли более 13 тысяч местных жителей. Кроме того, появление фельдшерско-акушерских пунктов стало важным фактором для привлечения в Камызякский район квалифицированных медицинских специалистов. Ведь светлые, современно оснащенные кабинеты важны для докторов не меньше, чем для их пациентов.
Нацпроект в цифрах.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» — один из самых масштабных в стране. Его 11 федпроектов охватывают всю систему здравоохранения: от профилактики до медицинской реабилитации. Помимо подготовки кадров, особый упор делают на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, гепатитом С.
Предупреждать развитие недугов помогает бесплатная диспансеризация. Только за первый квартал 2026 года ее прошли более 705 тыс. человек. Для свыше 330 тыс. россиян обследование провели прямо на рабочем месте.
Пациенты с высоким риском осложнений сердечно-сосудистых заболеваний бесплатно получают необходимые лекарства. Так, за январь-март их предоставили более 900 тыс. человек. В свою очередь 7,5 тыс. пациентов с хроническим гепатитом С начали лечение противовирусными препаратами. Терапию проводят амбулаторно или в дневном стационаре.