Новосибирские инспекторы выявили 65 нарушений на водоёмах

«С начала навигации на водоёмах региона инспекторы ГИМС МЧС России кратно увеличили количество патрулирований», — говорится в сообщении ведомства.
Чаще всего владельцы лодок и катеров нарушали правила плавания или выходили на воду без спасательных жилетов. За такие действия предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 20 тысяч рублей.
Сотрудники МЧС также обратили внимание на рост популярности гидроциклов. В ведомстве напомнили, что гидроцикл относится к маломерным судам: для его управления нужны водительские права и регистрация в ГИМС. Кататься можно только в специальной экипировке, а заезжать на пляжи и в места массового купания людей категорически запрещено.
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