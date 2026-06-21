Новосибирские инспекторы выявили 65 нарушений на водоёмах

Сотрудники МЧС также обратили внимание на рост популярности гидроциклов. В ведомстве напомнили, что гидроцикл относится к маломерным судам: для его управления нужны водительские права и регистрация в ГИМС. Кататься можно только в специальной экипировке, а заезжать на пляжи и в места массового купания людей категорически запрещено.