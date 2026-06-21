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Новосибирские инспекторы выявили 65 нарушений на водоёмах

Нарушителям грозят штрафы до 20 тысяч рублей.

Источник: Om1 Новосибирск

С начала навигации на реках и озёрах Новосибирской области инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России значительно увеличили число патрулирований и зафиксировали 65 нарушений. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

«С начала навигации на водоёмах региона инспекторы ГИМС МЧС России кратно увеличили количество патрулирований», — говорится в сообщении ведомства.

Чаще всего владельцы лодок и катеров нарушали правила плавания или выходили на воду без спасательных жилетов. За такие действия предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 20 тысяч рублей.

Сотрудники МЧС также обратили внимание на рост популярности гидроциклов. В ведомстве напомнили, что гидроцикл относится к маломерным судам: для его управления нужны водительские права и регистрация в ГИМС. Кататься можно только в специальной экипировке, а заезжать на пляжи и в места массового купания людей категорически запрещено.

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