СФР сообщил волгоградцам о надбавке к пенсии в 1413 рублей

В СФР пояснили, что надбавка к пенсии начисляется автоматически за уход за таким пенсионером. Индексация к страховой пенсии составит 1413 рублей 86 копеек, а к пенсии по государственному пенсионному обеспечению — 1470 рублей 64 копейки.