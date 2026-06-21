Глеб Никитин поздравил медработников с профессиональным праздником

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился с поздравлениями к медикам и ветеранам сферы здравоохранения в честь их профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Губернатор сообщил, что штат государственной системы здравоохранения региона насчитывает свыше 50 тысяч специалистов. Он рассказал о ключевых направлениях развития отрасли: идёт модернизация медучреждений — поликлиники и больницы капитально ремонтируют и оснащают передовой техникой, повышают доступность высокотехнологичной помощи, а также тестируют и запускают современные форматы обслуживания пациентов.
Особое внимание Глеб Никитин уделил достижениям в поддержке материнства и детства: в области активно совершенствуют и расширяют спектр репродуктивных технологий, которые дают семьям шанс обрести долгожданное родительство.
В завершение губернатор выразил медикам искреннюю признательность за самоотверженный труд и пожелал крепкого здоровья и новых профессиональных свершений.
Ранее медики роддома № 1 Нижнего показали себя до и после суточного дежурства. В канун российского Дня медицинского работника специалисты присоединились к очередному тренду в Сети.