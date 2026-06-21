Глеб Никитин поздравил медработников с профессиональным праздником

Губернатор сообщил, что штат государственной системы здравоохранения региона насчитывает свыше 50 тысяч специалистов. Он рассказал о ключевых направлениях развития отрасли: идёт модернизация медучреждений — поликлиники и больницы капитально ремонтируют и оснащают передовой техникой, повышают доступность высокотехнологичной помощи, а также тестируют и запускают современные форматы обслуживания пациентов.