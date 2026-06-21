Боксер Абылайхан Жусупов принес сборной Казахстана третье золото Кубка мира

Жусупов представляет сборную в весовой категории до 70 килограммов. Его соперником в финале Кубка мира был спортсмен из Индии Дипак Дипак. На протяжении всего боя казахстанец удерживал значительное преимущество над своим оппонентом и забрал итоговую победу раздельным решением судей со счетом 4:1. Таким образом, Абылайхан Жусупов стал чемпионом Кубка мира.