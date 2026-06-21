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Боксер Абылайхан Жусупов принес сборной Казахстана третье золото Кубка мира

Представитель национальной мужской сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов одержал победу в финале Кубка мира в Гуйяне (Китай), передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Жусупов представляет сборную в весовой категории до 70 килограммов. Его соперником в финале Кубка мира был спортсмен из Индии Дипак Дипак. На протяжении всего боя казахстанец удерживал значительное преимущество над своим оппонентом и забрал итоговую победу раздельным решением судей со счетом 4:1. Таким образом, Абылайхан Жусупов стал чемпионом Кубка мира.

Для национальной сборной Казахстана это третья медаль высшей пробы. Ранее чемпионками стали Виктория Графеева и Назым Кызайбай.

Напомним, турнир в Гуйнане является вторым этапом Кубка мира в календаре Международной федерации бокса (World Boxing).