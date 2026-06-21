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Мэр Москвы поздравил столичных медиков с профессиональным праздником

Он пожелал московским медикам крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и новых достижений в работе.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником в своем канале в мессенджере «Макс». Он пожелал всем, кто трудится в этой отрасли, крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и новых достижений в работе.

«Нет ничего дороже здоровья, нет никого важнее врачей. В этой простой истине — неизмеримая ценность вашего благородного труда, который сопровождает человека с самых первых мгновений жизни. Московские медики — это высокий профессионализм, новейшие технологии, сложнейшие операции и современные методы реабилитации. Это светлые головы и золотые руки, чуткость и эмпатия», — написал Мэр Москвы в мессенджере «Макс».

Сергей Собянин поблагодарил столичных медиков за то, что они возвращают москвичам радость и полноту жизни, дарят надежду и делают всё, чтобы надежды сбылись.

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