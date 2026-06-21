Самый длинный день в году наступит в Новосибирске 21 июня

21 июня 2026 года в 15:25 по местному времени в Новосибирской области наступает астрономическое лето.
В этот день жители Северного полушария увидят самый длинный световой день в году — Солнце взойдёт в 4:46 и зайдёт в 22:13, продолжительность светового дня составит 17 часов 23 минуты. В полдень светило достигнет наибольшей высоты над горизонтом — 61,5 градуса.
С момента летнего солнцестояния высота Солнца над горизонтом в полдень ежедневно будет снижаться, а продолжительность светового дня начнёт сокращаться.
К 21 декабря высота Солнца опустится до 14 градусов, а день станет самым коротким. Период до сентябрьского равноденствия считается астрономическим летом, которое длится с 21 июня по 23 сентября.
В день солнцестояния за Северным полярным кругом наступает полярный день. С этим днём связано множество народных традиций и примет, а в древности ему придавали сакральное значение.