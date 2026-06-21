Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самый длинный день в году наступит в Новосибирске 21 июня

Световой день в областной столице составит 17 часов 23 минуты.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 64% 755 мм рт. ст. +22°
Источник: Om1 Новосибирск

21 июня 2026 года в 15:25 по местному времени в Новосибирской области наступает астрономическое лето.

В этот день жители Северного полушария увидят самый длинный световой день в году — Солнце взойдёт в 4:46 и зайдёт в 22:13, продолжительность светового дня составит 17 часов 23 минуты. В полдень светило достигнет наибольшей высоты над горизонтом — 61,5 градуса.

С момента летнего солнцестояния высота Солнца над горизонтом в полдень ежедневно будет снижаться, а продолжительность светового дня начнёт сокращаться.

К 21 декабря высота Солнца опустится до 14 градусов, а день станет самым коротким. Период до сентябрьского равноденствия считается астрономическим летом, которое длится с 21 июня по 23 сентября.

В день солнцестояния за Северным полярным кругом наступает полярный день. С этим днём связано множество народных традиций и примет, а в древности ему придавали сакральное значение.