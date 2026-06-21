Самый длинный день в году наступит в Новосибирске 21 июня

В этот день жители Северного полушария увидят самый длинный световой день в году — Солнце взойдёт в 4:46 и зайдёт в 22:13, продолжительность светового дня составит 17 часов 23 минуты. В полдень светило достигнет наибольшей высоты над горизонтом — 61,5 градуса.