В Новосибирске появится кинотеатр-троллейбус на День города

Об этом Сиб.фм сообщили организаторы праздничных мероприятий.
Новосибирцы и гости города смогут не просто увидеть привычные троллейбусы, а стать участниками интерактивных площадок. Каждый из трёх арт-объектов будет выполнять свою уникальную миссию:
Троллейбус-кинотеатр. Он расположится у Краеведческого музея. Внутри салона организуют бесплатные показы фильмов. Программу для зрителей подготовили специалисты Музея Новосибирска и отдела музея документального кино «Сибирь на экране». Это отличная возможность окунуться в историю города и посмотреть качественное кино в необычной атмосфере.
Троллейбус «Мода». Этот объект станет центральным элементом площадки «Архитектура. Мода. Дизайн». По задумке организаторов, он будет олицетворять стиль и современный облик сибирской столицы.
Зелёная фотозона. Ещё один троллейбус, который установят на площади Ленина, превратится в настоящий оазис. Его украсят живыми растениями и деревьями, что станет идеальным местом для памятных праздничных фотографий на фоне городской суеты.
Организаторы отмечают, что проект «АРТ-ТЕХНО» призван показать, как привычные элементы городской инфраструктуры могут стать частью культурного и креативного пространства, добавив Новосибирску праздничного настроения в его юбилейный день.
Ранее Сиб.фм публиковал подробную программу мероприятий на День города.