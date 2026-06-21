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В Новосибирске появится кинотеатр-троллейбус на День города

В предстоящий День города улицы Новосибирска удивят горожан необычной трансформацией общественного транспорта. В центре города появятся три тематических троллейбуса проекта «АРТ-ТЕХНО», которые превратятся в полноценные арт-объекты.

Источник: Предоставлено организаторами для Сиб.фм

Об этом Сиб.фм сообщили организаторы праздничных мероприятий.

Новосибирцы и гости города смогут не просто увидеть привычные троллейбусы, а стать участниками интерактивных площадок. Каждый из трёх арт-объектов будет выполнять свою уникальную миссию:

Троллейбус-кинотеатр. Он расположится у Краеведческого музея. Внутри салона организуют бесплатные показы фильмов. Программу для зрителей подготовили специалисты Музея Новосибирска и отдела музея документального кино «Сибирь на экране». Это отличная возможность окунуться в историю города и посмотреть качественное кино в необычной атмосфере.

Троллейбус «Мода». Этот объект станет центральным элементом площадки «Архитектура. Мода. Дизайн». По задумке организаторов, он будет олицетворять стиль и современный облик сибирской столицы.

Зелёная фотозона. Ещё один троллейбус, который установят на площади Ленина, превратится в настоящий оазис. Его украсят живыми растениями и деревьями, что станет идеальным местом для памятных праздничных фотографий на фоне городской суеты.

Организаторы отмечают, что проект «АРТ-ТЕХНО» призван показать, как привычные элементы городской инфраструктуры могут стать частью культурного и креативного пространства, добавив Новосибирску праздничного настроения в его юбилейный день.

Ранее Сиб.фм публиковал подробную программу мероприятий на День города.