Жизненно важный выбор: как работают молодые медики

Молодые люди, решающие стать медиками, определяют не только свою жизнь, но и жизни множества людей, которых им предстоит лечить. Эта работа требует полной отдачи, максимальной ответственности и совершенно не терпит равнодушия. Больше о ней — в видео МедМола — сообщества медицинской молодежи.