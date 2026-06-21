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Жизненно важный выбор: как работают молодые медики

Молодые люди, решающие стать медиками, определяют не только свою жизнь, но и жизни множества людей, которых им предстоит лечить.

Источник: Национальные проекты России

Молодые люди, решающие стать медиками, определяют не только свою жизнь, но и жизни множества людей, которых им предстоит лечить. Эта работа требует полной отдачи, максимальной ответственности и совершенно не терпит равнодушия. Больше о ней — в видео МедМола — сообщества медицинской молодежи.

В 2026 году День медицинского работника — 21 июня. Его отмечают врачи, фельдшеры, акушеры, медсестры, лаборанты, санитары и сиделки. Создавать комфортные условия для их работы — а значит, для лечения каждого из жителей России — помогает нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».