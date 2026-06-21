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Силы ПВО сбили за ночь 239 БПЛА над регионами РФ, Черным и Азовским морями

В ночь на воскресенье, 21 июня, дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на воскресенье, 21 июня, дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военные сбили беспилотники в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областями.

Также БПЛА были перехвачены над территориями Крыма, Краснодарского края и Республики Адыгея.

Кроме того, украинские БПЛА нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей.

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