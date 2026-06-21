Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки денге в России

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии риска распространения лихорадки денге на территории России. Ведомство продолжает отслеживать ситуацию после сообщений о вспышке заболевания на Шри-Ланке.
По данным службы, в России периодически выявляют завозные случаи инфекции, однако условий для ее распространения внутри страны нет. Эпидемиологическая обстановка находится на постоянном мониторинге.
Лихорадка денге передается через укусы комаров и встречается преимущественно в странах с тропическим и субтропическим климатом. Для российских туристов основной риск связан с поездками в регионы, где заболевание уже циркулирует.
Роспотребнадзор рекомендует путешественникам использовать средства защиты от насекомых, выбирать одежду, закрывающую кожу, устанавливать москитные сетки и обращаться за медицинской помощью при высокой температуре, боли в мышцах, сыпи и других симптомах после возвращения из поездки.
Решающее значение имеет раннее обращение к врачу. Это позволяет быстрее установить диагноз, исключить другие инфекции и снизить риск осложнений у заболевшего.
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