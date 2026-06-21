Нижегородскому срочнику аннулировали контракт с Минобороны после проверки

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына содействовала аннулированию контракта с Минобороны, который фактически не заключал солдат‑срочник. Об этом Оксана Кислицына сообщила в своих соцсетях.
К Оксане Кислицыной обратились приёмные родители юноши: молодой человек в одном из соседних регионов проходил подготовку по управлению беспилотниками. В тот период он вместе с сослуживцами подписал ряд бумаг — ему пояснили, что документы нужны для зачисления на курсы.
Ситуация прояснилась, когда боец вернулся в часть: на его банковский счёт поступила значительная сумма, а самого его перевели в другое подразделение. Там ему объявили, что он заключил контракт с Министерством обороны. При этом ознакомиться с текстом договора юноше не дали, а второй экземпляр документа на руки не выдали, рассказала Оксана Кислицына.
Семья обратилась к командованию воинской части — там признали, что контракт подписан неправомерно, и пообещали его аннулировать. Тем не менее в течение нескольких недель проблема оставалась нерешённой.
Тогда аппарат Уполномоченного направил обращение в военную прокуратуру. В результате приказ о назначении молодого человека отменили как нереализованный. Солдат продолжил проходить срочную службу на прежних условиях.
Ранее переданный в войсковую часть автомобиль оказался собственностью нижегородца.