Нижегородскому срочнику аннулировали контракт с Минобороны после проверки

Ситуация прояснилась, когда боец вернулся в часть: на его банковский счёт поступила значительная сумма, а самого его перевели в другое подразделение. Там ему объявили, что он заключил контракт с Министерством обороны. При этом ознакомиться с текстом договора юноше не дали, а второй экземпляр документа на руки не выдали, рассказала Оксана Кислицына.