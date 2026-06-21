Россиянам объяснили, почему нельзя носить новую одежду без стирки

После производства в тканях могут оставаться формальдегид, остатки красителей, нефтепродуктов и других химических веществ, способных вызвать раздражение кожи и аллергические реакции.
В ходе исследований эксперты обнаружили формальдегид в одном из образцов постельного белья, однако после первой стирки опасное соединение полностью исчезло.
Кроме того, текстиль может загрязняться во время хранения, перевозки и нахождения в магазинах. На тканях скапливаются пыль, микроорганизмы и другие загрязнения, поскольку до покупки вещи проходят через множество рук.
В Роскачестве рекомендуют обязательно стирать новые текстильные изделия перед использованием, чтобы удалить возможные загрязнения и остатки химических веществ, передают «Известия» (18+).