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Россиянам объяснили, почему нельзя носить новую одежду без стирки

IrkutskMedia, 21 июня. Специалисты Роскачества предупредили, что новую одежду и постельное белье необходимо стирать перед первым использованием.

Источник: IrkutskMedia.ru

После производства в тканях могут оставаться формальдегид, остатки красителей, нефтепродуктов и других химических веществ, способных вызвать раздражение кожи и аллергические реакции.

В ходе исследований эксперты обнаружили формальдегид в одном из образцов постельного белья, однако после первой стирки опасное соединение полностью исчезло.

Кроме того, текстиль может загрязняться во время хранения, перевозки и нахождения в магазинах. На тканях скапливаются пыль, микроорганизмы и другие загрязнения, поскольку до покупки вещи проходят через множество рук.

В Роскачестве рекомендуют обязательно стирать новые текстильные изделия перед использованием, чтобы удалить возможные загрязнения и остатки химических веществ, передают «Известия» (18+).