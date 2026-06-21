Губернатор Новосибирской области поздравил врачей с Днем медработника

В своем обращении губернатор отметил ежедневный нелегкий труд врачей, фельдшеров, медицинских сестер, лаборантов, санитаров, а также водителей и диспетчеров скорой помощи. Андрей Травников назвал этот труд «настоящим искусством», которое требует не только глубоких знаний, но и огромного терпения и сострадания к людям.