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Губернатор Новосибирской области поздравил врачей с Днем медработника

Андрей Травников выразил благодарность сотрудникам больниц и фронтовым врачам.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил сотрудников сферы здравоохранения с профессиональным праздником. Глава региона выразил искреннюю признательность всем, кто выбрал благородное дело спасения человеческих жизней и заботы о здоровье граждан.

В своем обращении губернатор отметил ежедневный нелегкий труд врачей, фельдшеров, медицинских сестер, лаборантов, санитаров, а также водителей и диспетчеров скорой помощи. Андрей Травников назвал этот труд «настоящим искусством», которое требует не только глубоких знаний, но и огромного терпения и сострадания к людям.

— Отдельные слова благодарности хочется выразить тем медицинским работникам, кто, рискуя своими жизнями, помогает нашим бойцам на передовой. Это истинный пример патриотизма, — написал он в своем канале в МАКС.

Глава региона пожелал медицинским работникам благополучия, бодрости духа и вдохновения в их благородном труде.