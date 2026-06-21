Грузовик столкнулся с поездом Астрахань — Волгоград: водитель погиб

В Астраханской области произошло ДТП на железнодорожном переезде, из-за которого задержался поезд № 42 Астрахань — Волгоград. 20 июня 2026 года в 20:40 на перегоне Владимировка — Покровка водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом.
Машинист поезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля погиб. Среди пассажиров поезда и членов локомотивной бригады пострадавших нет.
После аварии произошел сход одной колесной пары локомотива. На место происшествия направили восстановительные поезда. Изначально задержка поезда № 42 составляла более 2 часов, позже состав отправился с задержкой около 4 часов.
Приволжская железная дорога сообщила также о задержке поезда № 294 Астрахань — Волгоград более чем на 2 часа. Железнодорожники призвали водителей соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.
Ранее сообщалось о массовом ДТП в Волгограде.