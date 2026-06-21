Грузовик столкнулся с поездом Астрахань — Волгоград: водитель погиб

В Астраханской области произошло ДТП на железнодорожном переезде, из-за которого задержался поезд № 42 Астрахань — Волгоград. 20 июня 2026 года в 20:40 на перегоне Владимировка — Покровка водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом.