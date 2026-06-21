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ВСУ атаковали многоквартирные дома в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в городе Строитель Яковлевского округа Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате взрыва БПЛА в одной квартире загорелся балкон — возгорание было ликвидировано пожарными. В доме повреждены фасад и окна. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области в ночь на 21 июня.

Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в городе Строитель Яковлевского округа Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате взрыва БПЛА в одной квартире загорелся балкон — возгорание было ликвидировано пожарными. В доме повреждены фасад и окна. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области в ночь на 21 июня.

Также, по информации оперштаба, накануне поздним вечером FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому в поселке Майский Белгородского округа. В здании повреждены остекление и фасад. О пострадавших не сообщается.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал в своем Telegram-канале, что за прошедшие сутки ВСУ 80 раз атаковали территорию региона. Зафиксировано восемь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, четыре раза взрывные устройства были сброшены с БПЛА. Сбиты и подавлены 127 беспилотников.

«Получили ранения шесть мирных жителей в Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах. Три человека продолжают стационарное лечение в больницах», — сообщил господин Шуваев.

Накануне, 20 июня, «Ъ-Черноземье» писал, что за предыдущие сутки Белгород и Белгородский округ дважды подверглись ракетным обстрелам ВСУ. Обошлось без пострадавших.

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