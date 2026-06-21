Девелопер КРТ «Трудовых резервов» приобрел автомойку

Напомним, компания осуществляет проект реновации спортивного комплекса «Трудовые резервы» по адресу: Патриса Лумумбы, 2. Указанная автомойка находится рядом со спорткомплексом. Реконструкция «Трудовых резервов» запланирована в рамках КРТ «Городские горки». На площади около 9 га будет построен новый жилой квартал и спорткомплекс, включающий Дом спорта и многофункциональное плоскостное сооружение с трибунами. К первому этапу реновации территории планируется приступить в 2026 году. Плоскостная часть спорткомплекса по договору КРТ будет введена в эксплуатацию в конце этого года.