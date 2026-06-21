Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гроза и шквалистый ветер ожидаются в Волгограде 22 июня

Синоптики предупредили жителей Волгоградской области о ливнях, грозах и порывах ветра до 20 метров в секунду.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 22 июня, в Волгоградской области ожидаются дожди с грозами и порывистый ветер, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦГМС Синоптики предупреждают, что погода может преподнести неприятные сюрпризы, особенно в вечерние часы.

В Волгограде пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер сменится на северо-западный, его скорость составит 8−13 метров в секунду, а во время грозы порывы усилятся до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 14−16 градусов, а днем воздух прогреется до 24−26 градусов.

По области погода будет еще более переменчивой. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами возможны сильные ливни и грозы. Ветер сохранит северо-западное направление со скоростью 8−13 метров в секунду, при грозах порывы также достигнут 15−20 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться от 13 до 18 градусов, а при прояснении столбики термометров могут опускаться до 8 градусов. Днем ожидается 22−27 градусов тепла.