Гроза и шквалистый ветер ожидаются в Волгограде 22 июня

По области погода будет еще более переменчивой. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами возможны сильные ливни и грозы. Ветер сохранит северо-западное направление со скоростью 8−13 метров в секунду, при грозах порывы также достигнут 15−20 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться от 13 до 18 градусов, а при прояснении столбики термометров могут опускаться до 8 градусов. Днем ожидается 22−27 градусов тепла.