«Исключать гаджеты нельзя»: врач рассказала, как сократить экранное время для ребенка

Заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях Тюменской областной больницы № 19 Вероника Соловьянова дала рекомендации по цифровой гигиене для детей. Полностью исключить гаджеты из жизни ребенка невозможно, но можно научить пользоваться ими безопасно, пишет Вслух.ру.
Среди последствий зависимости от смартфонов и планшетов врач называет ухудшение зрения, нарушение осанки, боли в шее и спине, малоподвижный образ жизни, сбитый режим сна и хроническую усталость. У детей и подростков, чей организм еще формируется, эти проблемы проявляются ярче: школьники теряют интерес к учебе, забывают про спорт и творчество, живое общение со сверстниками вытесняется виртуальным.
Родителям важно не просто контролировать экранное время, а выстраивать понятные правила и предлагать альтернативы: совместные прогулки, спорт, чтение, настольные игры. Тревожные сигналы зависимости — навязчивое желание схватить гаджет, раздражение при отсутствии доступа к устройству, потеря чувства времени в телефоне, отказ от любимых занятий и друзей ради экрана, проблемы со сном.
Врач советует ставить четкие временные рамки для устройств, делать паузы при работе за компьютером, убирать гаджеты за час до сна, добавить физическую активность и время на свежем воздухе. Самый важный пункт — личный пример: дети копируют поведение взрослых точнее любых наставлений.
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