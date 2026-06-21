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«Исключать гаджеты нельзя»: врач рассказала, как сократить экранное время для ребенка

Врач дала рекомендации по цифровой гигиене для детей. Полностью исключить гаджеты из жизни ребенка невозможно, но можно научить пользоваться ими безопасно.

Заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях Тюменской областной больницы № 19 Вероника Соловьянова дала рекомендации по цифровой гигиене для детей. Полностью исключить гаджеты из жизни ребенка невозможно, но можно научить пользоваться ими безопасно, пишет Вслух.ру.

Среди последствий зависимости от смартфонов и планшетов врач называет ухудшение зрения, нарушение осанки, боли в шее и спине, малоподвижный образ жизни, сбитый режим сна и хроническую усталость. У детей и подростков, чей организм еще формируется, эти проблемы проявляются ярче: школьники теряют интерес к учебе, забывают про спорт и творчество, живое общение со сверстниками вытесняется виртуальным.

Родителям важно не просто контролировать экранное время, а выстраивать понятные правила и предлагать альтернативы: совместные прогулки, спорт, чтение, настольные игры. Тревожные сигналы зависимости — навязчивое желание схватить гаджет, раздражение при отсутствии доступа к устройству, потеря чувства времени в телефоне, отказ от любимых занятий и друзей ради экрана, проблемы со сном.

Врач советует ставить четкие временные рамки для устройств, делать паузы при работе за компьютером, убирать гаджеты за час до сна, добавить физическую активность и время на свежем воздухе. Самый важный пункт — личный пример: дети копируют поведение взрослых точнее любых наставлений.

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