«Исключать гаджеты нельзя»: врач рассказала, как сократить экранное время для ребенка

Среди последствий зависимости от смартфонов и планшетов врач называет ухудшение зрения, нарушение осанки, боли в шее и спине, малоподвижный образ жизни, сбитый режим сна и хроническую усталость. У детей и подростков, чей организм еще формируется, эти проблемы проявляются ярче: школьники теряют интерес к учебе, забывают про спорт и творчество, живое общение со сверстниками вытесняется виртуальным.