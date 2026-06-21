Сборная Японии всухую обыграла Тунис на ЧМ-2026

Благодаря этой победе японцы набрали четыре очка в двух проведенных матчах и сейчас располагаются на второй строчке в группе F. Тунис, напротив, остается на последней позиции, так и не заработав ни одного балла. У обеих команд осталось по одной игре на групповом этапе. 26 июня японская сборная встретится с командой Швеции, а Тунис предстоит сразиться с Нидерландами.