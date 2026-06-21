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Сборная Японии всухую обыграла Тунис на ЧМ-2026

Сборная Японии одержала разгромную победу над Тунисом на чемпионате мира 2026 года, завершив матч с сухим счетом 4:0.

Сборная Японии одержала разгромную победу над Тунисом на чемпионате мира 2026 года, завершив матч с сухим счетом 4:0. Информацию об этом предоставил журналист издания «Лента.ру».

Уже к перерыву японская команда забила два гола. На шестой минуте встречи точный удар нанес полузащитник Даити Камада, а ближе к середине первого тайма отличился нападающий Аясэ Суэда. На 69-й минуте третий мяч в ворота сборной Туниса отправил форвард Дзюня Ито, а в конце игры Суэда оформил дубль, забив свой второй гол.

Благодаря этой победе японцы набрали четыре очка в двух проведенных матчах и сейчас располагаются на второй строчке в группе F. Тунис, напротив, остается на последней позиции, так и не заработав ни одного балла. У обеих команд осталось по одной игре на групповом этапе. 26 июня японская сборная встретится с командой Швеции, а Тунис предстоит сразиться с Нидерландами.

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