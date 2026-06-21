Сотрудники МЧС спасли 210 коров с горящей фермы в Ковернинском округе

5 июня огонь охватил кровлю на местной ферме. Прибывшие на место спасатели вывели больше 210 голов крупного рогатого скота, включая семерых новорожденных телят.
Работая внутри здания, пожарным удалось локализовать пламя таким образом, чтобы сохранить находившееся там оборудование молочного блока. Стоимость имущества — больше 7 миллионов рублей.
«Около половины третьего ночи 6 июня весь эвакуированный скот был благополучно возвращён обратно на ферму. А уже к полудню того же дня на объект было подано электричество, что позволило запустить оборудование для дойки и восстановить производственный процесс», — говорится в сообщении.
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