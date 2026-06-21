Эксперт объяснил, почему россияне не чувствуют роста зарплат

Ключевая причина кроется в методологии расчёта. Средний показатель является средним арифметическим всех начислений до вычета налогов и может быть искажён. Для более объективной оценки аналитики используют медианную зарплату, которая делит всех работников ровно пополам: половина получает больше этой суммы, а половина — меньше. В настоящее время этот показатель составляет около 60 тысяч рублей. Таким образом, каждый второй работающий россиянин зарабатывает меньше этой суммы.