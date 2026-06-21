Эксперт объяснил, почему россияне не чувствуют роста зарплат

Ключевая причина кроется в методологии расчёта. Средний показатель является средним арифметическим всех начислений до вычета налогов и может быть искажён. Для более объективной оценки аналитики используют медианную зарплату, которая делит всех работников ровно пополам: половина получает больше этой суммы, а половина — меньше. В настоящее время этот показатель составляет около 60 тысяч рублей. Таким образом, каждый второй работающий россиянин зарабатывает меньше этой суммы.
Разрыв между статистикой и восприятием усугубляется особенностями учёта доходов. На средний показатель значительно влияют крупные выплаты по гражданско-правовым договорам, которые не отражают типичный заработок большинства граждан. Кроме того, статистика не всегда учитывает структуру доходов людей, совмещающих основную работу с подработками.
Дополнительное влияние оказывает стремительный рост числа самозанятых, количество которых уже превышает 15 миллионов человек. Наиболее высокие заработки в 2026 году зафиксированы в добывающей промышленности, тяжёлом производстве и IT-секторе. Высокий доход предлагают и вахтовым работникам, где медианный уровень зарплат достигает 130 тысяч рублей.
Однако при пересчёте этого заработка на полный календарный месяц с учётом времени межвахтового отдыха итоговая сумма становится сопоставимой с доходом квалифицированного специалиста в крупном городе.