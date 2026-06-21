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Эксперт объяснил, почему россияне не чувствуют роста зарплат

Несмотря на то, что средняя номинальная зарплата в России в 2026 году превысила 100 тысяч рублей, большинство работающих граждан не ощущают себя частью этой благополучной статистики. Директор по аналитике кадровой компании «Адвирос» Михаил Тузов объяснил «Известиям», почему официальные данные так сильно отличаются от реального положения дел, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Ключевая причина кроется в методологии расчёта. Средний показатель является средним арифметическим всех начислений до вычета налогов и может быть искажён. Для более объективной оценки аналитики используют медианную зарплату, которая делит всех работников ровно пополам: половина получает больше этой суммы, а половина — меньше. В настоящее время этот показатель составляет около 60 тысяч рублей. Таким образом, каждый второй работающий россиянин зарабатывает меньше этой суммы.

Разрыв между статистикой и восприятием усугубляется особенностями учёта доходов. На средний показатель значительно влияют крупные выплаты по гражданско-правовым договорам, которые не отражают типичный заработок большинства граждан. Кроме того, статистика не всегда учитывает структуру доходов людей, совмещающих основную работу с подработками.

Дополнительное влияние оказывает стремительный рост числа самозанятых, количество которых уже превышает 15 миллионов человек. Наиболее высокие заработки в 2026 году зафиксированы в добывающей промышленности, тяжёлом производстве и IT-секторе. Высокий доход предлагают и вахтовым работникам, где медианный уровень зарплат достигает 130 тысяч рублей.

Однако при пересчёте этого заработка на полный календарный месяц с учётом времени межвахтового отдыха итоговая сумма становится сопоставимой с доходом квалифицированного специалиста в крупном городе.