Гастроэнтеролог Степанова: кофе в жару провоцирует двойную нагрузку на сердце

Ранее, в пресс-службе Роскачества посоветовали в жару пить чистую воду небольшими порциями в течение дня. Необходимо выпивать не менее 1,5−2 литров, если нет медицинских ограничений. Так же эксперты рекомендовали исключить сладкие газировки и алкоголь, а кофе и крепкий чай лучше заменить травяными настоями или морсами без сахара, сообщает 360.ru.