Прокуратура Омской области начала проверку водоснабжения в Таре

В надзорном органе добавили, что по итогам разбирательств при наличии оснований примут меры реагирования. Для сбора информации 21 и 22 июня с 9:00 до 18:00 работает горячая линия по телефону 8 (908) 109−3638. Кроме того, завтра, в понедельник, с 14:00 до 18:00 в администрации округа организуют мобильную приемную граждан.