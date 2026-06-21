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В Башкирии за сутки задержали 50 пьяных водителей

В Башкирии за сутки выявили более 1250 нарушений ПДД, отстранено от управления 50 нетрезвых водителей, двое из них сели за руль в нетрезвом состоянии повторно, им теперь грозит уголовная ответственность.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом сообщил глава ГАИ РБ Владимир Севастьянов.

Кроме того, выявили 29 фактов нарушения правил перевозки детей, 29 случаев выезда на полосу встречного движения и семь фактов управления транспортом будучи лишенным прав.