В Башкирии за сутки задержали 50 пьяных водителей

Об этом сообщил глава ГАИ РБ Владимир Севастьянов.
Кроме того, выявили 29 фактов нарушения правил перевозки детей, 29 случаев выезда на полосу встречного движения и семь фактов управления транспортом будучи лишенным прав.
В Башкирии за сутки выявили более 1250 нарушений ПДД, отстранено от управления 50 нетрезвых водителей, двое из них сели за руль в нетрезвом состоянии повторно, им теперь грозит уголовная ответственность.
Об этом сообщил глава ГАИ РБ Владимир Севастьянов.
Кроме того, выявили 29 фактов нарушения правил перевозки детей, 29 случаев выезда на полосу встречного движения и семь фактов управления транспортом будучи лишенным прав.