На «Золотой маске-2026» пермские театры остались без наград

Торжество проходило в Омске, культурной столице-2026. Впервые «Маски» вручались только за спектакли, все персональные номинации (лучшему режиссёру, лучшему хореографу и т.д.) были упразднены. Но, в отличие от прежних лет, лауреатами в одной номинации могли стать до пяти постановок.