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На «Золотой маске-2026» пермские театры остались без наград

На «Маску» претендовали три спектакля из Пермского края.

Пермские театры остались без наград на церемонии вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» вечером 20 июня.

Торжество проходило в Омске, культурной столице-2026. Впервые «Маски» вручались только за спектакли, все персональные номинации (лучшему режиссёру, лучшему хореографу и т.д.) были упразднены. Но, в отличие от прежних лет, лауреатами в одной номинации могли стать до пяти постановок.

Номинантами на «Золотую маску» от Пермского края были три спектакля. Два из них представлял Пермский театр оперы и балета: «Самсон и Далила» (16+) в номинации «Опера» и «Орфей» (12+) в номинации «Классический балет». Плюс спектакль «ва-ва» (16+) в номинации «Драматический театр. Большая форма» представил Березниковский драматический театр.

«Маску» не получил ни один из них. Причём в категории «Классический балет» главную театральную премию решили не присуждать вообще.

Лучшими оперными спектаклями стали «Семён Котко» (Большой театр), «Аида» (Мариинский театр), «Любить на войне» (Красноярский театр оперы и балета), «Сказки Гофмана» (Шостакович Опера Балет, Самара) и «Соловей» (Новосибирский театр оперы и балета).

Из драматических спектаклей большой формы «Золотые маски» получили «В списках не значился» (Московский театр Олега Табакова), «Гора» (Уфимский театр «Нур»), «Перед рассветом» (Мастерская «12» Никиты Михалкова) и «Солнце Ландау» (Театр им. Вахтангова).