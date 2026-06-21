На «Золотой маске-2026» пермские театры остались без наград

Пермские театры остались без наград на церемонии вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» вечером 20 июня.
Торжество проходило в Омске, культурной столице-2026. Впервые «Маски» вручались только за спектакли, все персональные номинации (лучшему режиссёру, лучшему хореографу и т.д.) были упразднены. Но, в отличие от прежних лет, лауреатами в одной номинации могли стать до пяти постановок.
Номинантами на «Золотую маску» от Пермского края были три спектакля. Два из них представлял Пермский театр оперы и балета: «Самсон и Далила» (16+) в номинации «Опера» и «Орфей» (12+) в номинации «Классический балет». Плюс спектакль «ва-ва» (16+) в номинации «Драматический театр. Большая форма» представил Березниковский драматический театр.
«Маску» не получил ни один из них. Причём в категории «Классический балет» главную театральную премию решили не присуждать вообще.
Лучшими оперными спектаклями стали «Семён Котко» (Большой театр), «Аида» (Мариинский театр), «Любить на войне» (Красноярский театр оперы и балета), «Сказки Гофмана» (Шостакович Опера Балет, Самара) и «Соловей» (Новосибирский театр оперы и балета).
Из драматических спектаклей большой формы «Золотые маски» получили «В списках не значился» (Московский театр Олега Табакова), «Гора» (Уфимский театр «Нур»), «Перед рассветом» (Мастерская «12» Никиты Михалкова) и «Солнце Ландау» (Театр им. Вахтангова).