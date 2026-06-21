Кинолог Солтан: в жару гулять с собакой можно не более 20 минут

Эксперт рекомендует планировать прогулки на раннее утро или поздний вечер, когда температура воздуха минимальна. Идеальным считается время до 10:00 и после 19:00, при этом следует ориентироваться не только на часы, но и на фактическую температуру, так как асфальт может оставаться горячим даже вечером В пик жары выгуливать животное нужно не более пяти минут, исключив физические нагрузки.