Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, работу, проделанную правительством страны в сфере здравоохранения.
«Это праздник врачей, фельдшеров, медсестер, сотрудников скорой помощи, научных центров, поликлиник и больниц, всех, кто посвятил свою жизнь одной из самых гуманных и почетных миссий — заботе о здоровье людей», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ.
Глава кабмина отметил, что миллионы пациентов получают необходимую помощь благодаря профессионализму медработников: «И уверен, каждый из нас готов выразить признательность и поблагодарить вас за самоотверженный труд и преданность призванию».
По словам Мишустина, в стране создаются передовые лекарственные препараты и медицинские изделия, внедряются инновационные методики диагностики и лечения, уникальные научные разработки. Все более доступными становятся высокотехнологичная медицинская помощь и цифровые сервисы. Приоритетное внимание уделяется профилактике заболеваний и реабилитации, укреплению мер по охране материнства и детства.
«Реализации этих задач во многом способствует преемственность поколений», — заключил Мишустин.
21 июня 2026 года в России отмечается День медицинского работника. Этот профессиональный праздник был установлен указом президиума Верховного Совета (ВС) СССР от 10 декабря 1965 года. Впоследствии он вошел в список праздничных и памятных дат страны, утвержденный указом президиума ВС СССР от 1 октября 1980 года. В Российской Федерации, как и в Советском Союзе, День медицинского работника празднуется ежегодно в третье воскресенье июня.