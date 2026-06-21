Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником

21 июня 2026 года в России отмечается День медицинского работника. Этот профессиональный праздник был установлен указом президиума Верховного Совета (ВС) СССР от 10 декабря 1965 года. Впоследствии он вошел в список праздничных и памятных дат страны, утвержденный указом президиума ВС СССР от 1 октября 1980 года. В Российской Федерации, как и в Советском Союзе, День медицинского работника празднуется ежегодно в третье воскресенье июня.