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В Ростовской области утром 21 июня сняли угрозу беспилотной опасности

В ночь на 21 июня ВСУ атаковали пять муниципалитетов Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сняли угрозу беспилотной опасности. Соответствующие уведомления жители получили 21 июня в рассылке от РСЧС.

— Отбой беспилотной опасности в Ростовской области, — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 21 июня силы ПВО уничтожили больше десятка вражеских беспилотников в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и четырех районах области: Матвеево-Курганском, Миллеровском, Морозовском, Родионово-Несветайском.

По словам донского губернатора, сведения о пострадавших и разрушениях на земле не поступали.

Всего, по сведениям минобороны России, за прошедшую ночь были перехвачены и уничтожены 239 украинских БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Республиками Крым и Адыгея, а также над Азовским и Черным морями.

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