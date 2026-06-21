В Санкт-Петербурге отремонтируют дороги к медицинским учреждениям

Дороги, ведущие к медицинским учреждениям, отремонтируют в Санкт-Петербурге при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Например, в Выборгском районе специалисты обновят Большой Сампсониевский проспект на участке от Пироговской набережной до Новосильцевского переулка протяженностью свыше 4,5 км. Это главная историческая магистраль района, которая ведет к клинике Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, Михайловской клинической больнице имени Я. В. Виллие, Федеральному научному центру реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта и другим учреждениям.
В Калининском районе отремонтируют проспект Мечникова. На магистрали протяженностью более 1,5 км уложат два слоя нового асфальта. Улица ведет к клинике имени Петра Великого Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова и клинике «РЖД-Медицина».
Во Фрунзенском районе дорожники обновят участки Бухарестской улицы протяженностью более 2 км — от улицы Димитрова до Дунайского проспекта и от улицы Белы Куна до улицы Фучика. Магистраль ведет к Детской городской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова и нескольким поликлиникам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.