В Санкт-Петербурге отремонтируют дороги к медицинским учреждениям

Например, в Выборгском районе специалисты обновят Большой Сампсониевский проспект на участке от Пироговской набережной до Новосильцевского переулка протяженностью свыше 4,5 км. Это главная историческая магистраль района, которая ведет к клинике Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, Михайловской клинической больнице имени Я. В. Виллие, Федеральному научному центру реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта и другим учреждениям.