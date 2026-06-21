В Советско-Гаванском районе Хабаровского края будут судить чёрного лесоруба за ущерб на 280 тысяч рублей

В Советско-Гаванском районе Хабаровского края направлено в суд уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. На скамье подсудимых окажется 44-летний местный житель. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, преступление раскрыли благодаря бдительности сотрудников Госавтоинспекции. В прошлом году во время патрулирования на автодороге Советская Гавань — Ванино дорожные полицейские остановили грузовик для проверки документов. При осмотре кузова они обнаружили 200 частей распиленных елей.
В ходе следствия установлено, что на территории пригородного лесничества ранее не судимый мужчина незаконно срубил пять лесных насаждений. Согласно заключению экспертизы, ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 280 тысяч рублей — это квалифицируется как особо крупный размер. В счёт возмещения ущерба у обвиняемого изъят автомобиль.
Расследование уголовного дела по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» окончено. С утверждённым обвинительным заключением оно направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. В отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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