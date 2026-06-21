В Советско-Гаванском районе Хабаровского края будут судить чёрного лесоруба за ущерб на 280 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, преступление раскрыли благодаря бдительности сотрудников Госавтоинспекции. В прошлом году во время патрулирования на автодороге Советская Гавань — Ванино дорожные полицейские остановили грузовик для проверки документов. При осмотре кузова они обнаружили 200 частей распиленных елей.