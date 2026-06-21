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Глеб Никитин поздравил медиков с профессиональным праздником

По словам губернатора, в сфере здравоохранения Нижегородской области работает свыше 50 тысяч специалистов.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил медиков с профессиональным праздником. Соответствующее поздравление распространила пресс-служба регионального правительства.

— Вы стоите на страже самого ценного — здоровья. Сопровождаете человека всю жизнь, с самого первого вздоха. Вы лечите, спасаете, возвращаете к полноценной жизни, и за каждым случаем выздоровления стоит ваш профессионализм, неравнодушие и верность клятве Гиппократа, — отметил в своем поздравлении губернатор.

По словам Глеба Никитина, сейчас в сфере здравоохранения Нижегородской области работает свыше 50 тысяч специалистов. При этом в регионе уделяется огромное внимание медицине — ведется ремонт медицинских учреждений, идут закупки современного оборудования для поликлиник и больниц, постепенно внедряются новые форматы лечения. В последние годы в Нижегородской области сосредоточены на поддержке материнства и детства.

— Успешно развиваются репродуктивные технологии, помогая нижегородским семьям познать радость родительства. За всем этим — ваш труд, — отметил Глеб Никитин.