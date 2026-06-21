Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил медиков с профессиональным праздником. Соответствующее поздравление распространила пресс-служба регионального правительства.
— Вы стоите на страже самого ценного — здоровья. Сопровождаете человека всю жизнь, с самого первого вздоха. Вы лечите, спасаете, возвращаете к полноценной жизни, и за каждым случаем выздоровления стоит ваш профессионализм, неравнодушие и верность клятве Гиппократа, — отметил в своем поздравлении губернатор.
По словам Глеба Никитина, сейчас в сфере здравоохранения Нижегородской области работает свыше 50 тысяч специалистов. При этом в регионе уделяется огромное внимание медицине — ведется ремонт медицинских учреждений, идут закупки современного оборудования для поликлиник и больниц, постепенно внедряются новые форматы лечения. В последние годы в Нижегородской области сосредоточены на поддержке материнства и детства.
— Успешно развиваются репродуктивные технологии, помогая нижегородским семьям познать радость родительства. За всем этим — ваш труд, — отметил Глеб Никитин.