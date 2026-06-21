Глеб Никитин поздравил медиков с профессиональным праздником

— Вы стоите на страже самого ценного — здоровья. Сопровождаете человека всю жизнь, с самого первого вздоха. Вы лечите, спасаете, возвращаете к полноценной жизни, и за каждым случаем выздоровления стоит ваш профессионализм, неравнодушие и верность клятве Гиппократа, — отметил в своем поздравлении губернатор.