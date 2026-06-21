Полиция проверяет сообщение об ударившем женщину жителе Приморья

В Приморье сотрудники полиции организовали проверку после обнаружения публикации в интернете. В Сети появилась информация о том, что в Большом Камне мужчина во время словесной ссоры ударил женщину. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
О конфликте правоохранительные органы узнали в ходе регулярного мониторинга. Внимание стражей правопорядка привлекло сообщение о том, что обычная словесная перепалка перешла в рукоприкладство. Сейчас полицейские выясняют, кто именно участвовал в этой ссоре и при каких обстоятельствах мужчина применил физическую силу.
«Устанавливаются личности граждан, причастных к произошедшему, и все обстоятельства», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Сейчас проверочные мероприятия по данному факту продолжаются. По их результатам сотрудники правоохранительных органов примут законное и обоснованное решение.