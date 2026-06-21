Полиция проверяет сообщение об ударившем женщину жителе Приморья

О конфликте правоохранительные органы узнали в ходе регулярного мониторинга. Внимание стражей правопорядка привлекло сообщение о том, что обычная словесная перепалка перешла в рукоприкладство. Сейчас полицейские выясняют, кто именно участвовал в этой ссоре и при каких обстоятельствах мужчина применил физическую силу.