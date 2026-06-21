На ряде заправок в Липецкой области не хватает отдельных марок бензина

В соседней Воронежской области также был зафиксирован резкий рост цен на топливо. В частности, к 15 июня средняя цена на автомобильный бензин марки АИ-95 достигла на заправках в Воронежской области 75,2 ₽ за литр. По сравнению с предыдущей неделей рост составил почти 4%. Об ажиотаже на АЗС в регионе речи пока не идет, власти не делали никаких официальных заявлений по этому поводу.