На ряде заправок в Липецкой области не хватает отдельных марок бензина

На ряде заправочных станций в Ельце, Липецке и муниципальных округах Липецкой области есть перебои с отдельными марками топлива. Это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии, вследствие чего образуются очереди. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что «такая картина нервирует».
«Я прошу вас заправляться исходя из текущей необходимости. Покупка топлива впрок только увеличивает нагрузку на станции и быстрее вымывает бензин там, где он есть. Проще говоря, давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-го и 2022-го», — заявил господин Артамонов.
Глава региона напомнил, что год назад область уже «сталкивалась с сухими пистолетами из-за проблем с логистикой и ажиотажным спросом».
«Поставки топлива в регион продолжаются. И сейчас важно не раскачать ситуацию еще сильнее», — написал Игорь Артамонов.
По словам губернатора, власти «будут добиваться от операторов понятных графиков поставок, контролировать наличие топлива для служб жизнеобеспечения».
Накануне, 20 июня, «Ъ-Черноземье» писал, что Игорь Артамонов и глава регионального УФАС Ирина Поткина договорились об усиленной совместной работе властей и ведомства по вопросу роста цен на бензин. По словам главы региона, важно «не допустить необоснованного роста стоимости топлива».
В соседней Воронежской области также был зафиксирован резкий рост цен на топливо. В частности, к 15 июня средняя цена на автомобильный бензин марки АИ-95 достигла на заправках в Воронежской области 75,2 ₽ за литр. По сравнению с предыдущей неделей рост составил почти 4%. Об ажиотаже на АЗС в регионе речи пока не идет, власти не делали никаких официальных заявлений по этому поводу.