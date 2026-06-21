В Республике Марий Эл пройдет гастрофестиваль «Йошка Еш»

IV Межрегиональный гастрофестиваль «Йошка Еш» пройдет в Республике Марий Эл 15−16 августа при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Медведевского муниципального района.
Шеф-повара республики и страны представят специальное фестивальное меню. Для гостей проведут мастер-классы по приготовлению блюд и изготовлению изделий ручной работы, например украшений. Для всех выступят артисты, а детей будут развлекать аниматоры. Посетители смогут приобрести свежие продукты: марийский сыр, мед, мясные деликатесы, выпечку и многое другое, сувениры и украшения. Кроме того, будут организованы удобная зона для пикника и фотозона. Узнать подробнее о фестивале можно по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.