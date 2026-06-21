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Кинологи МВД в Волгограде отметили 117-летие службы и наградили лучших

В Центре кинологической службы подвели итоги соревнований и поздравили сотрудников с профессиональным праздником.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде прошло торжественное мероприятие, посвященное 117-й годовщине со дня образования кинологической службы МВД России. Сотрудников и их четвероногих питомцев поздравил заместитель начальника регионального Главка генерал-майор полиции Вадим Леншин, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную полицию.

Кинологи вместе со служебными собаками ежедневно обеспечивают безопасность на дорогах, досматривают транспорт и грузы. Они помогают находить наркотики, оружие и взрывчатку, а также обследуют места массовых мероприятий. Несмотря на современные технологии, служебные собаки остаются незаменимыми помощниками полиции.

В рамках празднования наградили победителей областных соревнований, которые прошли в Волгограде на этой неделе.