Кинологи МВД в Волгограде отметили 117-летие службы и наградили лучших

Кинологи вместе со служебными собаками ежедневно обеспечивают безопасность на дорогах, досматривают транспорт и грузы. Они помогают находить наркотики, оружие и взрывчатку, а также обследуют места массовых мероприятий. Несмотря на современные технологии, служебные собаки остаются незаменимыми помощниками полиции.