Спрос на китайские машины с пробегом вырос в Нижегородской области на 44%

Весной 2026 года в Нижегородской области зафиксировали рост спроса на китайские автомобили с пробегом. Жители стали интересоваться ими на 44,5% чаще, сообщили эксперты «Авито».
Согласно данным, средняя стоимость «китайцев» составила 1,7 млн рублей. Заметную динамику спроса продемонстрировали OMODA и HAVAL. В топ-5 аналитики также включили Geely, Jetour и Chery.
Лидером по популярности среди китайских машин с пробегом стал HAVAL Jolion со средней ценой 1,8 млн рублей.
Как отмечают эксперты, некоторые модели упали в цене. Заметно снизилась стоимость Geely Emgrand EC7 (-15,1%, до 297 тыс. руб.), LIFAN X60 (-14%, до 431 тыс. руб.), Chery Tiggo (T11) (-10,3%, до 340 тыс. руб.).
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