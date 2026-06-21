Музей погрузился в… древность

Ящеры исчезли, но зато сегодня есть люди, которые интересуются тем, какими были эти представители той цивилизации, как они выглядели и в чем их различие. Это не только ученые-палеонтологи, но и художники-реставраторы. В их числе уроженец Павлодара Ильшат Исхаков. По словам одаренного и увлеченного своим делом человека, впервые его знакомство с динозаврами состоялось в местном краеведческом музее. После чего он начал читать все, где упоминалось и рассказывалось об этих животных, пока не достиг научных знаний. Сегодня он занимается реконструкцией древних животных и популяризацией малоизвестных динозавров Казахстана. Особое место среди казахстанских древних животных занимает аралозавр, которого мастер называет своим любимым.