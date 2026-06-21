Музей погрузился в… древность

Краеведческий музей Павлодара погрузился в древность. В ту, где еще не было человека, но зато ходили, бегали, летали и плавали ящеры. Их было много, больших и маленьких. Но они исчезли миллионы лет назад. Оставив после себя зачастую лишь окаменевшие фрагменты скелетов, да крокодилов — отдаленно напоминающих их.
Ящеры исчезли, но зато сегодня есть люди, которые интересуются тем, какими были эти представители той цивилизации, как они выглядели и в чем их различие. Это не только ученые-палеонтологи, но и художники-реставраторы. В их числе уроженец Павлодара Ильшат Исхаков. По словам одаренного и увлеченного своим делом человека, впервые его знакомство с динозаврами состоялось в местном краеведческом музее. После чего он начал читать все, где упоминалось и рассказывалось об этих животных, пока не достиг научных знаний. Сегодня он занимается реконструкцией древних животных и популяризацией малоизвестных динозавров Казахстана. Особое место среди казахстанских древних животных занимает аралозавр, которого мастер называет своим любимым.
— Почему-то именно он меня особенно привлекает. Нравится больше всех, — рассказал в одном из интервью специалист.
Останки аралозавра были найдены в районе древнего Аральского моря. Вид был описан в 1968 году советским палеонтологом Анатолием Рождественским. Позднее реконструкции этого динозавра создавались учеными разных стран. Воссоздать того же облика ящера — не просто вылепить его подобие. Работа палеохудожника требует глубокого изучения научных материалов, различия разновидности динозавров. То есть каждая реконструкция создается на основе исследований палеонтологов, фрагментов скелетов и консультаций специалистов.
— Моя работа строится на трудах ученых, которые предполагают, как выглядело животное. Смотришь работы других палеохудожников, что-то перенимаешь. Ко мне обращались ученые из Западно-Казахстанской области по реконструкции казахстанозавра. Это не динозавр, а морская рептилия, похожая на дельфина. Его я создавал практически с нуля: делал эскизы, отправлял специалистам, мы уточняли форму головы, плавников. Сначала я изучал строение скелета, а затем восстанавливал внешний облик животного, расположение мышц и особенности анатомии. В итоге получилась точная реконструкция, — рассказал журналистам Ильшат Исхаков.
Особое место в его творчестве занимает проект «Динозавры Казахстана». Художник выпустил набор из 25 открыток с изображениями вымерших мезозойских рептилий, населявших территорию современного Казахстана. Также он создал ряд реконструкций по найденным останкам. Свою выставку «Динозавры Казахстана» палеохудожник представил и в Павлодаре.
— Я хочу, чтобы люди обращали на это внимание. Все знают динозавров, в основном американских, потому что именно американцы активно распространяют информацию о них, снимают фильмы, издают книги и энциклопедии. А о находках в Казахстане почти никто не знает. Хочу это исправить и популяризировать наших динозавров. Я читаю лекции детям, создаю достоверные реконструкции. В интернете очень много неточностей. Особенно сейчас, когда изображения часто искажаются нейросетями, — отметил Ильшат.
По мнению художника, тема казахстанских динозавров должна стать частью образовательной и научной популяризации среди молодежи. Многие находки были сделаны еще в советское время и сейчас находятся в московских музеях.
— Было бы здорово создать их копии с помощью 3D-печати и привезти в Казахстан, — говорит художник.
По его данным, на сегодняшний день в Казахстане обнаружены останки примерно 16 видов динозавров. Среди уникальных древних ящеров, найденных в Казахстане, — аралозавр, яксартозавр, казахламбия, арыстанзавр и батырозавр.
Сегодня коллекция Ильшата Исхакова насчитывает 27 фигурок динозавров, десятки рисунков и набросков, а также три крупных керамических панно. Помимо известных видов он воссоздал несколько уникальных древних животных, обнаруженных в XX веке в Казахстане.
По словам этого специалиста, древние ящеры нашей страны заслуживают не меньшего внимания, чем известные зарубежные виды. Ведь это часть природного и научного наследия Казахстана, сохранившаяся в камне и до сих пор хранящая множество тайн.