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На Кубани приостановили паромные перевозки через Керченскую переправу

Паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановили.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановлены с воскресенья, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут», — говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе «Макс».

Уточняется, что водителям большегрузного транспорта необходимо выбирать альтернативный сухопутный маршрут — трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь, в связи с запретом на проезд по Крымскому мосту.

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