На Кубани приостановили паромные перевозки через Керченскую переправу

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановлены с воскресенья, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут», — говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе «Макс».
Уточняется, что водителям большегрузного транспорта необходимо выбирать альтернативный сухопутный маршрут — трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь, в связи с запретом на проезд по Крымскому мосту.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше