Максичев: ВВС Индии вооружили ракетами BrahMos около 40 истребителей Су-30МКИ

Ранее появилось сообщение, что ВВС Индии планируют приобрести сотни российских сверхдальних ракет Р-37М для истребителей Су-30МКИ, что позволит более чем втрое увеличить дальность поражения целей. Это решение было принято после боев с Пакистаном в 2025 году, где индийские С-400 уничтожили пакистанские самолеты. Также сообщалось, что обсуждается интеграция Р-37М в истребители Су-57.