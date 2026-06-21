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Председатель Совета депутатов Железногорска поздравляет с Днем медицинского работника

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уважаемые железногорцы! 21 июня мы отмечаем День медицинского работника. Сердечно поздравляю всех сотрудников сферы здравоохранения нашего города с профессиональным праздником!

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уважаемые железногорцы! 21 июня мы отмечаем День медицинского работника. Сердечно поздравляю всех сотрудников сферы здравоохранения нашего города с профессиональным праздником!

Время меняется, но остаются неизменными заботливые руки и добрые сердца людей в белых халатах. Именно благодаря вам мы появляемся на свет, поддерживаем здоровье и хорошее настроение. В трудные моменты вы помогаете нам справляться с болезнями, возвращаете надежду и радость жизни.

Принять чужую боль способен не каждый. Люди, которые ежедневно сталкиваются с этим, заслуживают глубокого уважения. От всего сердца благодарю врачей, фельдшеров, медсестер и санитаров за ваш самоотверженный труд, профессионализм, милосердие, доброту и заботу!

Желаю вам крепкого здоровья, энергии, новых достижений, профессиональных успехов и благополучия! Пусть в ваших семьях будет счастье и гармония!

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. ЖелезногорскСергей ПРОСКУРНИН.