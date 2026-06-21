Председатель Совета депутатов Железногорска поздравляет с Днем медицинского работника

Время меняется, но остаются неизменными заботливые руки и добрые сердца людей в белых халатах. Именно благодаря вам мы появляемся на свет, поддерживаем здоровье и хорошее настроение. В трудные моменты вы помогаете нам справляться с болезнями, возвращаете надежду и радость жизни.