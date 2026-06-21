Более 9 тысяч жителей Красноярского края приняли участие во Всероссийском агродиктанте

9 020 жителей Красноярского края приняли участие в онлайн и офлайн форматах второго Всероссийского агродиктанта. Итогами акции поделились в региональном минсельхозе. В Красноярском крае свои знания о сельском хозяйстве можно было проверить на одной из 154 площадок. К акции кроме сотрудников агропредприятий подключились профильные ведомства, классы, техникумы, колледжи и Красноярский ГАУ. Также площадками стали все краевые филиалы Россельхозбанка. Агродиктант прошел во всех 89 регионах страны, собрав более 600 тысяч участников. Абсолютными победителями, набрав 30 баллов из 30, стали 15 905 человек. Проект популяризирует сельское хозяйство, вовлекает молодежь и отмечает вклад аграриев, рыбаков, пищевиков и ученых в обеспечение продовольственной безопасности России, — отмечают в региональном правительстве.