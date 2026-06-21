Лукашенко обратился к 182 тысячам белорусов, назвав их друзьями

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с профессиональным праздником, Днем медицинских работников, врачей и работников среднего медицинского персонала, сообщает пресс-служба белорусского лидера. По последним данным Белстата, в стране трудятся около 182 тысяч медицинских работников.