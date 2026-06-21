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Лукашенко обратился к 182 тысячам белорусов, назвав их друзьями

Лукашенко поздравил медиков с профессиональным праздником.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с профессиональным праздником, Днем медицинских работников, врачей и работников среднего медицинского персонала, сообщает пресс-служба белорусского лидера. По последним данным Белстата, в стране трудятся около 182 тысяч медицинских работников.

Обращаясь к медикам, глава государства назвал их дорогими друзьями и отметил, что стремление этих специалистов помогать людям достойно уважения.

По его словам, врачи, медсестры вносят неоценимый вклад в будущее Беларуси спасая жизни, сохраняя и укрепляя здоровье людей.

Президент подчеркнул, что в Беларуси медицина активно развивается, строятся больницы, приобретается современное оборудование, внедряются передовые технологии диагностики и лечения.

«Но в основе вашей деятельности всегда остаются высокий профессионализм, ответственность и милосердие», — говорится в поздравлении главы государства.

Александр Лукашенко пожелал медикам здоровья и высказал уверенность, что люди в белых халатах продолжат преданно служить делу и своей Родине.

Кстати, в День медработника вспоминаем, как белорусские врачи спасали жизнь и здоровье иностранных звезд: «Пять часов под капельницей».

Кроме того, Минздрав Беларуси обновил информацию о состоянии пострадавших в Брянской области белорусов на вечер 20 июня.

Мы писали, что белорусский врач объяснила, почему медики пересмотрели лечение диабета в пользу раннего и агрессивного подхода.

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