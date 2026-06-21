Опора семьи: с Днем отцов казахстанцев поздравила вице-премьер Аида Балаева

Она напомнила, что в республике действуют более 500 Советов отцов при школах, государство поддерживает работу «Союза отцов». Ежегодно проводится свыше 7 тысяч мероприятий с охватом более 600 тысяч человек, а проект «Академия родителей» помогает мамам и папам получать современные знания о воспитании детей, добавила Балаева.