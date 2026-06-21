Опора семьи: с Днем отцов казахстанцев поздравила вице-премьер Аида Балаева

АСТАНА, 21 июн — Sputnik. С Днем отцов казахстанцев поздравила вице-премьер, министр культуры и информации Аида Балаева.
«Испокон веков отцы воспитывали детей в духе справедливости, трудолюбия, уважения к старшим и верности своим традициям. Эти ценности, передаваемые из поколения в поколение, и сегодня остаются важной основой единства семьи и благополучия общества», — подчеркнула она.
По словам Балаевой, укрепление института семьи и развитие ответственного отцовства являются одним из приоритетов госполитики, это закреплено в новой Конституции.
«В новой Конституции Казахстана указано, что брак — это равный союз мужчины и женщины, а семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства», — отметила Балаева.
Это, считает глава Минкультуры и информации, отражает стремление укреплять институт семьи как одну из важнейших основ общества.
«Не случайно свыше 90% казахстанцев считают родительство одной из главных ценностей в жизни, а 85% убеждены, что взаимопонимание между родителями и детьми — обязательное условие благополучной семьи», — подчеркнула вице-премьер.
Она напомнила, что в республике действуют более 500 Советов отцов при школах, государство поддерживает работу «Союза отцов». Ежегодно проводится свыше 7 тысяч мероприятий с охватом более 600 тысяч человек, а проект «Академия родителей» помогает мамам и папам получать современные знания о воспитании детей, добавила Балаева.
Сегодня казахстанский отец — это не только надежная опора семьи, но и активный участник воспитания детей, считает она. Внимание, доверие и совместно проведенное время формируют крепкую связь между поколениями и воспитывают достойных граждан нашей страны, убеждена вице-премьер.