В Новосибирской области 100 тыс. школьников приобщат к культуре в 2026 году

В частности, проект «Культура для школьников», реализуемый совместно с Министерством просвещения России, в этом году значительно расширился. По всей области запланировано более 800 мероприятий, в которых ожидается участие свыше 100 тысяч учащихся — примерно каждого второго школьника региона. За первое полугодие уже состоялось более 380 событий с охватом около 56 тысяч ребят. Программа включает три направления: коллективные визиты в театры и музеи («Культпоход»), творческие студии («Культурный клуб») и цифровой формат (онлайн-ресурсы), который особенно важен для отдалённых районов.