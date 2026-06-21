В Новосибирской области 100 тыс. школьников приобщат к культуре в 2026 году

Министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков на пресс-конференции осветил вопросы системной работы с подрастающим поколением, рассказав о масштабировании федеральных инициатив и насыщенной летней программе.
В частности, проект «Культура для школьников», реализуемый совместно с Министерством просвещения России, в этом году значительно расширился. По всей области запланировано более 800 мероприятий, в которых ожидается участие свыше 100 тысяч учащихся — примерно каждого второго школьника региона. За первое полугодие уже состоялось более 380 событий с охватом около 56 тысяч ребят. Программа включает три направления: коллективные визиты в театры и музеи («Культпоход»), творческие студии («Культурный клуб») и цифровой формат (онлайн-ресурсы), который особенно важен для отдалённых районов.
Отдельное внимание уделяется молодёжи в районах области. В рамках проекта «Во славу Отечеству» театр «Глобус» представил 23 спектакля в 22 районах, которые бесплатно посетили более 7000 держателей «Пушкинской карты». Среди летних новинок представлен аудиоспектакль-променад «Конструктор» — прогулка по городу с историей театра, озвученная голосами артистов. Для участия необходим телефон, наушники и QR-код.
Как отметил министр, летний сезон будет насыщен событиями, а главная задача — дать юным жителям страны богатые культурные впечатления, которые они пронесут через всю жизнь.