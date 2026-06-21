Трек красноярского музыканта будет звучать в GTA 6

Трек уроженца Красноярска Дмитрия Лаврутова, выпускающего музыку под псевдонимом Lavrutov, добавили в видеоигру Grand Theft Auto VI. Об этом в соцсетях сообщил сам артист.
Сейчас Лаврутов живет и работает в Буэнос-Айресе. Его творчество сочетает элементы альтернативного R&B, лоу-фая и кинематографического звучания. Артист не только пишет музыку, но и играет в аргентинском кино.
Музыкальное сопровождение в играх серии GTA традиционно играет особую роль и нередко становится отдельным культурным явлением. Релиз долгожданной игры запланирован на 19 ноября 2026 года.
Фото на главной: rockstargames.com.
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