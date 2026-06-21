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Режим НМУ в Красноярске продлен до вечера 22 июня

Черное небо над Красноярском может задержаться до пятницы.

Источник: Комсомольская правда

Режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске и крае продлен до вечера понедельника, 22 июня. Впрочем, не исключено, что черное небо над городом задержится до пятницы, предупредили в минэкологии.

По данным Среднесибирского УГМС, НМУ в регионе продлятся до 19 часов 22 июня. Режим охватывает значительную часть края, включая Красноярск, Железногорск, Зеленогорск, Дивногорск, а также множество муниципальных образований.

Краевой центр мониторинга ведет круглосуточный контроль качества воздуха, отбирая пробы для определения предельно допустимых концентраций. Пока разовые замеры не выявили превышений, но специалисты реагируют на обращения граждан.

Сегодня, 21 июня, экологический надзор совместно с природоохранной прокуратурой проводит проверки на территории Красноярска. Промышленные предприятия обязаны снижать выбросы в период НМУ, эти меры также проверяются.

Существует вероятность продления НМУ до конца недели, отмечают в минэкологии. Поэтому мониторинг атмосферного воздуха будет усилен. О нарушениях природоохранного законодательства можно сообщать по телефону горячей линии министерства: 8−800−20−11−116.